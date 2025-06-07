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В России создали компактный энергоблок для замены дизельных генераторов

ПНИПУ: разработан новый элемент питания для метеостанций и экопостов в Арктике
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Пресс-служба Пермского Политеха

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали инновационный высокотемпературный блок (ВТБ) для твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ), который может стать экологичной альтернативой дизельным генераторам. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Новая установка предназначена для автономного энергоснабжения удаленных промышленных объектов, метеостанций и экологических постов в условиях Крайнего Севера и Дальнего Востока.

Блок преобразует химическую энергию метана, водорода или биогаза в электричество и тепло без процесса сжигания, что значительно снижает вредные выбросы.

КПД переработки метана достигает 96%, что подтверждено испытаниями. Тепло, выделяемое в процессе, может использоваться для подогрева газа или пара, приводящего в действие дополнительные механизмы, например, газотурбинные установки.

По словам создателей, ВТБ втрое легче аналогов (450 кг против 1500 кг), компактен (1265×940×735 мм) и надежен. Его термоизоляция из магнезиально-волокнистых плит выдерживает температуры до +1100°C. Кроме того, простота конструкции снижает себестоимость производства.

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