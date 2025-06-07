В России создали компактный энергоблок для замены дизельных генераторов

ПНИПУ: разработан новый элемент питания для метеостанций и экопостов в Арктике

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали инновационный высокотемпературный блок (ВТБ) для твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ), который может стать экологичной альтернативой дизельным генераторам. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Новая установка предназначена для автономного энергоснабжения удаленных промышленных объектов, метеостанций и экологических постов в условиях Крайнего Севера и Дальнего Востока.

Блок преобразует химическую энергию метана, водорода или биогаза в электричество и тепло без процесса сжигания, что значительно снижает вредные выбросы.

КПД переработки метана достигает 96%, что подтверждено испытаниями. Тепло, выделяемое в процессе, может использоваться для подогрева газа или пара, приводящего в действие дополнительные механизмы, например, газотурбинные установки.

По словам создателей, ВТБ втрое легче аналогов (450 кг против 1500 кг), компактен (1265×940×735 мм) и надежен. Его термоизоляция из магнезиально-волокнистых плит выдерживает температуры до +1100°C. Кроме того, простота конструкции снижает себестоимость производства.

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