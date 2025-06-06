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Как по анализу крови отличить вирус от бактерии, рассказал врач

Врач Бережная: малое количество тромбоцитов в крови указывает на вирусную инфекцию

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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

По результатам анализа крови можно определить предполагаемого возбудителя инфекции — вирус или бактерию. Так, при вирусной инфекции в крови будет снижено количество тромбоцитов, а при бактериальной инфекции их уровень может быть нормальным или повышенным, рассказала «Газете.Ru» врач общей практики и руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC) Марина Бережная.

«Например, при бактериальных инфекциях, как правило, в анализе крови выявляется повышенное количество лейкоцитов и изменение лейкоцитарной формулы крови. При вирусных инфекциях таких изменений нет или они выражены минимально. Вирусы могут спровоцировать уменьшение количества тромбоцитов в крови. А при бактериальной инфекции их уровень может быть нормальным или повышенным. Дело в том, что вирусы могут влиять на костный мозг и разрушать тромбоциты, словно система свертывания крови работает на максимальных мощностях», — объяснил доктор.

Также, по словам Бережной, при бактериальной инфекции уровень прокальцитонина (прогормона, предшественника гормона кальцитонина) повышается, а при вирусной – его уровень в большинстве случаев остается нормальным.

«При бактериальной инфекции в крови также увеличивается количество нейтрофилов. Нейтрофилы — это разновидность белых клеток крови, они убивают бактерии и первыми на них реагируют. Кроме того, при вирусной инфекции в анализе крови можно увидеть повышение моноцитов. Это клетки, которые активизируются при вирусных инфекциях и во время восстановления организма после них. Но важно помнить о том, что некоторые состояния и хронические заболевания искажают анализы крови. Поэтому определить природу заболевания только по показателям крови невозможно», — предупредила специалист.

Ранее врач развеяла миф о том, что популярное лекарство от остеопороза провоцирует рак.

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