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Врач развеяла миф о том, что популярное лекарство от остеопороза провоцирует рак

Врач Хакимова: золедроновая кислота для лечения остеопороза не вызывает рак

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Shutterstock/Studio Romantic

Для лечения остеопороза (заболевание скелета, которое приводит к хрупкости костей) часто назначают золедроновую кислоту. Но есть страхи, что она может спровоцировать рак. Однако, как рассказала «Газете.Ru» ревматолог, терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Хакимова, лекарство не активизирует рост костных клеток, а значит, не может провоцировать онкологические процессы в костях.

При лечении остеопороза используют несколько групп препаратов, в том числе бисфосфонаты, к которым относится золедроновая кислота. Вещество в организме не метаболизируется (то есть не «проходит через печень») и выводится из организма с мочой в неизмененном виде.

«Золедроновая кислота по механизму действия относится к антирезорбтивным препаратам, то есть лекарствам, уменьшающим активность остеокластов — клеток, рассасывающих костную ткань, тем самым замедляется истончение ткани и кость становится прочнее. Лекарство не активизирует рост костных клеток, а значит, не может провоцировать онкологические процессы в костях. Кроме того, хочу отметить, что этот препарат используется в онкологии при метастазах в кости, но доза и кратность приема отличаются», — рассказала врач.

Если у пациента недостаточно данных для постановки диагноза остеопороз, ему установлен диагноз остеопения, бисфосфонаты, в том числе золедроновая кислота, с профилактической целью не назначаются.

«В таком случае следует заниматься профилактикой дальнейшей потери костной массы и периодически проверять ее плотность с помощью аппарата. Предотвратить и лечить остеопороз помогают следующие нелекарственные меры: достаточное потребление кальция, витамина D, регулярные физические упражнения, сокращение потребления алкоголя и кофеина, отказ от курения», — заметила врач.

Ранее были названы проблемы суставов и спины, с которыми нельзя бегать.

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