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Назван простой способ сделать роды безопасными

BJOG: УЗИ сердца ребенка в начале родов делает их безопаснее
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Shutterstock

Оценка состояния сердца ребенка с помощью эхокардиографии сразу после начала родов может помочь предсказать, справится ли младенец с родовыми схватками, или же возникнет риск гипоксии, требующий кесарева сечения или инструментальных родов. К такому выводу пришли ученые под руководством профессора Туллио Ги из Католического университета Святого Сердца в Риме. Работа опубликована в журнале British Journal of Obstetrics and Gynaecology (BJOG).

В исследовании участвовали 208 беременных женщин, находящихся в начале родов. У большинства роды прошли естественно и без осложнений, однако в 20 случаях потребовалось оперативное вмешательство из-за признаков гипоксии плода.

У детей, которым потребовалась помощь, эхокардиография выявила отличающиеся параметры сердечной морфологии, по сравнению с теми, чьи роды прошли без осложнений. Это позволило авторам сделать вывод: аномалии в работе сердца плода на ранней стадии родов могут служить важным сигналом для изменения тактики родоразрешения.

Результаты открывают путь к новой стратегии мониторинга во время родов. Своевременная УЗ-оценка сердца может стать тестом, который поможет выявить младенцев с повышенным риском гипоксии, сократить количество экстренных решений в процессе родов и предотвратить тяжелые последствия гипоксического поражения головного мозга.

Эта методика особенно важна в условиях, когда каждая минута на счету, а цена ошибки — здоровье и жизнь ребенка.

«Наше исследование может изменить подход к ведению родов. Оно дает возможность принимать более обоснованные клинические решения в самом начале родового процесса», — подытожил профессор Ги.

Ранее была названа неожиданная опасность снижения чувствительности к инсулину у женщин.

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