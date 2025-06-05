Человек может стать причиной массового вымирания видов, предупредили ученые

NatCom: экосистемы выживали сквозь эпохи, но могут не справиться с человеком

Ученые из Гетеборгского университета выяснили, что, несмотря на катастрофические изменения климата и массовые вымирания, экосистемы крупных растительноядных животных демонстрировали удивительную устойчивость на протяжении последних 60 миллионов лет. Но нынешние темпы потерь, вызванные деятельностью человека, могут приблизить третью точку невозврата. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Анализ более трех тысяч ископаемых остатков крупных травоядных — от мастодонтов до доисторических носорогов — позволил исследователям проследить, как глобальные изменения повлияли на состав сообществ, не разрушив при этом их функциональную структуру.

Ученые выделили два крупных биосферных перелома. Первый произошел 21 миллион лет назад с закрытием древнего Тетиса и образованием суши между Африкой и Евразией. Это вызвало массовые миграции, изменившие глобальную картину биоразнообразия. Второй перелом — примерно 10 миллионов лет назад, когда климат стал более сухим и прохладным, леса уступили место степям, а экосистемы начали терять видовое и функциональное разнообразие. Тем не менее экосистемы адаптировались, сохраняя базовую структуру.

«Это как футбольная команда, в которой меняются игроки, но сохраняется схема игры», — пояснил соавтор исследования Игнасио Ласагабастер.

Но исследователи предупреждают: устойчивость этих сообществ может иссякнуть.

«Темпы изменений сегодня беспрецедентны. Мы теряем не просто виды — мы теряем функции, которые они выполняют. И если так будет продолжаться, система может не выдержать», — добавил Хуан Канталапьедра, ведущий автор работы.

Исследователи призывают обратить внимание не только на сохранение отдельных видов, но и на поддержание многообразия ролей, которые они играют в природе — прежде чем начнется третье, уже необратимое, глобальное изменение.

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