Ученая объяснила, почему молоко не полезно для кошек

Кошкам противопоказано молоко — даже в минимальных количествах — из-за неспособности перерабатывать молочный сахар. Об этом заявила кандидат наук факультета зоотехнии и ветеринарии Университета Аделаиды (Австралия) Джулия Хеннинг в интервью изданию The Conversation.

По словам специалиста, большинство взрослых кошек страдают непереносимостью лактозы. На шестой-двенадцатой неделе жизни их организм перестает вырабатывать фермент лактазу, необходимый для переваривания молочного сахара. В результате употребление молока может вызывать вздутие, боль, тошноту, рвоту и другие неприятные симптомы.

Хеннинг подчеркнула, что многие владельцы продолжают угощать питомцев молоком, полагая, что оно полезно из-за высокого содержания белков и жиров. Кошки могут пить его и скрывать дискомфорт при употреблении, что связано с их природным инстинктом не демонстрировать слабость — в дикой природе это сделало бы их уязвимыми для хищников.

Эксперт также предостерегает от использования безлактозного молока: такой продукт не навредит, но и не принесет пользы. По словам ученой, лучшим выбором будет обеспечить питомцу сбалансированный рацион без молочных продуктов.

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