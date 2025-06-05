На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найден главный возможный фактор биологического старения

Oncogene: особый тип гибели клеток может быть ключевым фактором старения
close
Depositphotos

Некроз — форма неконтролируемой гибели клеток — может оказаться ключевым фактором биологического старения. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Oncogene.

Ученые объяснили, что некроз — это разрушительная и беспорядочная форма клеточной смерти, которая вызывает воспаление, повреждает окружающие ткани и способствует развитию хронических заболеваний. В отличие от «чистой» и контролируемой клеточной смерти — апоптоза — некроз сопровождается разрывом мембран (оболочек клеток), фрагментацией ДНК и хаотичным выбросом клеточного содержимого.

«Некроз — это не просто следствие старения, он может быть его ключевым механизмом», — считает ведущий автор исследования, основательница британской биотехнологической компании LinkGevity Карина Керн.

«С возрастом клетки становятся все более уязвимыми к некрозу, что ведет к накоплению повреждений, снижению устойчивости организма и ускорению биологического упадка», — объяснила ученая.

Исследователи изучили роль некроза в развитии рака, сердечно-сосудистых патологий, болезней почек и нейродегенерации. Особенно ярко разрушительное влияние некроза проявлялось при агрессивных формах онкологических заболеваний. Неконтролируемая гибель клеток способствовала росту опухолей, провоцируя развитие новых кровеносных сосудов и создавая иммунную нестабильность.

Авторы считают, что нацеливание на процессы, запускающие некроз — например, нарушение баланса кальция в клетках — может стать новым направлением в терапии хронических и возрастных заболеваний. Хотя предыдущие попытки блокировать кальциевые каналы оказались неэффективными (в частности, при инсультах), понимание самого механизма некроза открывает новые перспективы.

Ранее ученые создали новые «часы старения».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами