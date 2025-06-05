Найден главный возможный фактор биологического старения

Некроз — форма неконтролируемой гибели клеток — может оказаться ключевым фактором биологического старения. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Oncogene.

Ученые объяснили, что некроз — это разрушительная и беспорядочная форма клеточной смерти, которая вызывает воспаление, повреждает окружающие ткани и способствует развитию хронических заболеваний. В отличие от «чистой» и контролируемой клеточной смерти — апоптоза — некроз сопровождается разрывом мембран (оболочек клеток), фрагментацией ДНК и хаотичным выбросом клеточного содержимого.

«Некроз — это не просто следствие старения, он может быть его ключевым механизмом», — считает ведущий автор исследования, основательница британской биотехнологической компании LinkGevity Карина Керн.

«С возрастом клетки становятся все более уязвимыми к некрозу, что ведет к накоплению повреждений, снижению устойчивости организма и ускорению биологического упадка», — объяснила ученая.

Исследователи изучили роль некроза в развитии рака, сердечно-сосудистых патологий, болезней почек и нейродегенерации. Особенно ярко разрушительное влияние некроза проявлялось при агрессивных формах онкологических заболеваний. Неконтролируемая гибель клеток способствовала росту опухолей, провоцируя развитие новых кровеносных сосудов и создавая иммунную нестабильность.

Авторы считают, что нацеливание на процессы, запускающие некроз — например, нарушение баланса кальция в клетках — может стать новым направлением в терапии хронических и возрастных заболеваний. Хотя предыдущие попытки блокировать кальциевые каналы оказались неэффективными (в частности, при инсультах), понимание самого механизма некроза открывает новые перспективы.

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