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Ученые раскрыли тайну аномально яркой сверхновой

arXiv: стала известна природа яркой сверхновой SN 2024aecx
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NASA

Ученые из Университета Юньнани в Китае провела подробные наблюдения сверхновой SN 2024aecx, вспыхнувшей в декабре прошлого года. Выяснилось, что объект относится к редкому типу сверхновых — Type IIb. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

Сверхновые типа IIb представляют собой особый класс звездных взрывов. В отличие от классических (типа II), в их спектре водород сначала заметен, но со временем исчезает. Это говорит о том, что их родительская звезда частично потеряла водородную оболочку до взрыва.

SN 2024aecx была обнаружена 16 декабря 2024 года системой ATLAS — одной из самых эффективных автоматических систем раннего предупреждения о возможных астероидных угрозах. Сверхновая вспыхнула в спиральной галактике NGC 3521, находящейся примерно в 37 миллионах световых лет от Земли. Через сутки после взрыва ученые начали наблюдения. Это сделало сверхновую одной из наиболее рано обнаруженных в истории.

Изначально SN 2024aecx отнесли к типу IIb, но позже появились данные, указывавшие на тип Ic. Чтобы прояснить ситуацию, исследователи провели дополнительные наблюдения.

Анализ показал, что водородные линии в спектре были слабыми и исчезли примерно через месяц, что подтверждает тип IIb. Также были зафиксированы две вершины — характерный признак такого типа сверхновых. Первая связана с охлаждением ударной волны, вторая — с радиоактивным распадом элементов после взрыва.

Интересно, что максимальная абсолютная звездная величина второй яркостной вершины составила -17,94, что делает SN 2024aecx одной из самых ярких сверхновых типа IIb.

Изучение таких сверхновых помогает астрономам лучше понять, как умирают звезды, какие процессы происходят перед взрывом и как в космосе образуются химические элементы.

Ранее ученые предложили использовать ядерную энергию для полетов в дальний космос.

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