Ученые выяснили, почему ИИ не сможет понять мир также, как человек

NHB: ИИ не способен понять, что такое цветок

Несмотря на все достижения в обучении и мощности, искусственный интеллект — в том числе ChatGPT — не способен воспринимать даже простые понятия так, как это делает человек. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Nature Human Behaviour (NHB).

По словам ведущего автора исследования, психолога Цюйхуэй Сюй из Университета штата Огайо, проблема в том, что языковые модели обучаются в основном на тексте (и частично — на изображениях), тогда как человеческие понятия формируются через живой опыт: ощущения, движения, взаимодействие с предметами.

«ИИ не может понюхать розу, коснуться лепестков ромашки или пройтись по полю цветов. Без этого опыта он не может по-настоящему понять, что такое цветок», — отметила Сюй.

Чтобы проверить, насколько понятия ИИ совпадают с человеческими, исследователи сравнили восприятие более четырех тысяч слов у людей и у передовых языковых моделей — от OpenAI (GPT-3.5, GPT-4) и Google (PaLM, Gemini).

Использовались два типа оценок: Glasgow Norms — шкалы, по которым участники оценивали слова по эмоциональной насыщенности, образности, конкретности и другим параметрам и Lancaster Norms — оценки того, насколько слово связано с сенсорным (зрение, слух, обоняние, осязание) и моторным (движения рук, рта, тела) опытом.

Оказалось, что LLM хорошо справляются с абстрактными словами, но теряются, когда дело доходит до сенсорных и телесных понятий — таких как «цветок», «кисть», «жареный лук».

«Мы связываем понятие «цветок» с запахом, мягкостью лепестков, яркими красками, эмоциями… Эти переживания и формируют богатое, полное представление, которое невозможно передать одними словами», —добавила Сюй.

Авторы подчеркивают: язык — лишь часть человеческого опыта, и даже если ИИ анализирует в миллион раз больше текста, чем обычный человек за всю жизнь, он все равно не воссоздает богатство восприятия.

Будущее, считают исследователи, — за моделями, которые смогут чувствовать и действовать в физическом мире: с сенсорами, роботами, реальным телесным опытом. Только тогда они смогут по-настоящему приближаться к человеческому восприятию.

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