В Зимбабве десятки слонов забьют на мясо для населения

Управление по охране дикой природы Зимбабве заявило, что намерено отстрелить десятки слонов и распределить их мясо среди потребителей, чтобы смягчить последствия быстрого роста численности этих животных. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

В Зимбабве обитает вторая по величине популяция слонов в мире, уступая лишь Ботсване.

Первоначально отстрел коснется 50 слонов, обитающих в огромном частном заповеднике Save Valley Conservancy на юго-востоке страны. Об этом говорится в заявлении Управления парков и дикой природы (ZimParks) государства. В документе не уточняется, сколько всего животных будет забито и в течение какого периода времени.

По данным ZimParks, проведенная в 2024 году воздушная съемка показала, что в Save Valley Conservancy обитает 2550 слонов, что в три раза превышает его вместимость в 800 особей. За последние пять лет не менее 200 из них были перемещены в другие парки.

«Мясо слона, добытое в ходе учений по управлению, будет распределено среди местных общин, а слоновая кость станет государственной собственностью и будет передана в ZimParks на хранение», — говорится в сообщении.

Идея охоты на слонов ради пропитания вызвала резкую общественную критику, особенно с учетом того, что эти животные являются основным объектом туризма.

Ранее ученые доказали, что вымершие 11 тыс. лет назад лесные слоны могли бы жить в современной Европе.