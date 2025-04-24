Вымершие слоны могли бы жить в современной Европе, узнали ученые

Немецкие ученые из Байройтского университета выяснили, что климат Европы до сих пор подходит для обитания прямобивневого лесного слона (Palaeoloxodon antiquus) — вида, исчезнувшего около 11 тыс. лет назад. Работа опубликована в журнале Frontiers of Biogeography (FBG).

Прямобивневые слоны появились в Европе около 700 тыс. лет назад. Вид пережил несколько ледниковых периодов, прежде чем вымер во время последнего из-за давления со стороны людей.

Исследовательская группа отнесла ископаемые находки со всей Европы к теплой или холодной стадии и использовала климатические модели этих периодов для реконструкции экологической ниши слона с прямыми бивнями.

Сравнение с современными климатическими данными показывает, что слоны с прямыми бивнями все еще могли бы жить в Европе сегодня. Климат в Западной и Центральной Европе был бы особенно подходящим, за исключением горных регионов, таких как Альпы и Кавказ.

Ископаемые данные свидетельствуют, что P. antiquus предпочитал открытые и полуоткрытые ландшафты. Эти гиганты формировали среду, поддерживая мозаичные ландшафты, что способствовало биоразнообразию.

«Современные экосистемы Европы сформировались под влиянием мегафауны, которую мы потеряли», — пояснила ведущий автор исследования Франка Гайзер.

Ранее палеонтологи выяснили, что около 500 тыс. лет назад Европу населяли бегемоты.