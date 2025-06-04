Ученые обнаружили древнейший пример идеальной мимикрии насекомых

Чешские ученые из Карлова университета нашли окаменелость мухи-журчалки возрастом 33 млн лет, которая демонстрирует совершенную имитацию окраски осы. Находка стала древнейшим известным примером сложной мимикрии у насекомых. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

Ископаемая Spilomyia kvaceki, обнаруженная в отложениях раннего олигоцена в Чехии, сохранила настолько детализированную окраску, что специалисты смогли убедиться: уже тогда журчалки практически неотличимо копировали внешний вид жалящих ос. Вид назвали в честь известного палеоботаника Златко Квачека из Карлова университета.

«Узор на теле этой мухи настолько точный, что ее можно было бы спутать с современной осой. Это первое прямое свидетельство столь совершенной бейтсовской мимикрии в столь древнюю эпоху», — уточнила ведущий автор исследования Клара Данькова.

Ранее считалось, что точная мимикрия насекомых сформировалась под давлением воробьиных птиц — основных охотников на насекомых в современной Европе. Однако новая находка показывает, что этот механизм защиты появился на десятки миллионов лет раньше, когда доминировали совсем другие птицы, такие как ракшеобразные и стрижеобразные.

Рядом с окаменелостью журчалки обнаружены останки древних ос Palaeovespa, что подтверждает: уже в олигоцене между имитаторами и их «моделями» существовали тесные экологические связи.

Ранее стало известно, что дрозды в Китае начали подражать звукам сигнализации электромопедов.