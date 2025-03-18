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Китайские дрозды включили в свой репертуар звуки электромопедов, выяснили ученые

AviRes: китайские черные дрозды подражают звукам сигнализации электроскутеров
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plains-wanderer/Shutterstock/FOTODOM

Китайские черные дрозды (Turdus mandarinus) способны имитировать звуки, созданные человеком, такие как сигнализация электромопедов. Это открытие сделали орнитологи из Нанкинского университета в Китае, проведя первое систематическое и количественное исследование подобного поведения у диких птиц. Исследование опубликовано в научном журнале Avian Research (AviRes).

В ходе шестимесячных наблюдений специалисты записали более 40 звуков электромопедов и 3041 песню 26 самцов китайских черных дроздов. Оказалось, что 50% самцов способны имитировать сигналы тревоги, причем 2,8% всех песен содержали такие звуки.

Анализ показал, что, хотя имитация звучит ярко, она отличается от оригинальных сигналов. Птицы воспроизводят упрощенную версию: их «версии» имеют более низкие частоты и меньше нот. Кроме того, дрозды могут копировать звуки не только напрямую от скутеров, но и от других птиц своего вида, что называется «вторичной мимикрией».

Исследование открывает новые вопросы: насколько точно птицы имитируют человеческие звуки, как часто это происходит и как урбанизация влияет на их репертуар. Дальнейшие исследования помогут лучше понять, как птицы адаптируются к жизни рядом с человеком и какие звуки они выбирают для подражания.

Ранее ученые нашли у птиц природную устойчивость к раку.

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