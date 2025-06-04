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Новый источник парниковых выбросов застал ученых врасплох

Nature: реки выбрасывают в атмосферу углерод возрастом в тысячи и миллионы лет
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University of Bristol/sciencegraphicdesign.com

Британские ученые из Бристольского университета выяснили, что реки активно выбрасывают в атмосферу древний углерод, хранившийся в почвах и горных породах тысячи и даже миллионы лет. Открытие меняет представление о глобальном углеродном цикле и подчеркивает важность растений в компенсации этих выбросов. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

До сих пор считалось, что реки в основном выделяют углерод, связанный с недавним разложением органики — например, растительного материала, попавшего в воду за последние десятилетия. Однако радиоуглеродный анализ более 700 рек в 26 странах мира показал, что около 60% выбросов углекислого газа (CO2) и метана происходит из долгосрочных запасов углерода — глубоких слоев почвы и выветрившихся горных пород.

«Результаты застали нас врасплох. Оказалось, что древние запасы углерода высвобождаются гораздо активнее, чем мы предполагали», — признался ведущий автор исследования, доктор Джош Дин.

По оценкам ученых, чтобы компенсировать эти выбросы, растения и поверхностные слои почвы ежегодно поглощают примерно на одну гигатонну CO2 больше, чем считалось ранее. Это подчеркивает их критическую роль в смягчении последствий климатических изменений.

Реки ежегодно выбрасывают около двух гигатонн углерода, что составляет значительную долю по сравнению с антропогенными выбросами (10–15 гигатонн в год).

Ученые планируют продолжить исследования, чтобы выяснить, как меняется возраст речного углерода со временем и какие факторы ускоряют его высвобождение.

Ранее исследователи выяснили, что пирит играет важную роль в глобальном углеродном цикле.

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