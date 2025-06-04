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Ученые выяснили, почему жирная пища может сильнее вредить мужчинам

Molecular Cell: жирная пища может сильнее нарушать клеточный метаболизм у мужчин
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Depositphotos

Диета с высоким содержанием жиров может оказывать более разрушительное воздействие на метаболизм мужчин, чем женщин. К такому выводу пришли ученые из Массачусетского технологического института (MIT). Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Cell.

В основе негативного эффекта лежит процесс фосфорилирования — биохимический механизм, регулирующий активность ферментов, ответственных за переработку жиров, сахаров и белков. Анализ клеток печени мышей показал, что высокожировая диета вызывает серьезные сбои в работе сотен таких ферментов. Одновременно происходит ускоренное образование активных форм кислорода — молекул, которые в избытке повреждают клетки и способствуют воспалению.

У мышей, которых кормили жирной пищей, на фоне этих изменений также снизилась чувствительность к инсулину и увеличилась масса тела. Кроме того, клетки грызунов утратили баланс в окислительно-восстановительной системе — критически важном механизме, который защищает организм от токсичных соединений.

Особенно примечательным стало то, что самцы мышей оказались гораздо уязвимее, чем самки. У последних, по мнению исследователей, сработали компенсаторные механизмы, позволившие переключиться на альтернативные пути переработки жиров и избежать тяжелых последствий.

Ученые также выяснили, что при добавлении в рацион антиоксидантов (таких как бутилгидроксианизол) вредные эффекты жирной пищи значительно ослабевали.

По словам авторов, механизмы работы метаболизма мышей схожи с теми, что действуют в организме человека. Ученые надеются, что их работы откроют новые перспективы для профилактики и лечения метаболических нарушений с помощью антиоксидантной терапии.

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