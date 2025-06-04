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Названы противопоказания к бегу со стороны легких

Врач Шибут: бегать нельзя при трех заболеваниях легочной системы

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Shutterstock/FOTODOM

Занятия бегом не рекомендуются людям с тяжелыми формами заболеваний дыхательной системы, при которых легкие плохо справляются с насыщением организма кислородом. К таким проблемам относится легочная гипертензия, астма с неконтролируемым течением и хроническая обструктивной болезнь легких, рассказала «Газете.Ru» врач-пульмонолог «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Светлана Шибут.

«Среди противопоказаний — легочная гипертензия III–IV функционального класса. Для этого заболевания характерно повышение давления в кровеносных сосудах легких. Легочная гипертензия часто идет рука об руку с другими патологиями легких, заболеваниями сердца и соединительной ткани, нарушениями свертываемости крови. Интенсивные физические нагрузки в этом случае могут стать причиной резкого ухудшения состояния, обмороков и даже развития сердечной недостаточности», — объяснила пульмонолог.

Заниматься бегом категорически нельзя при тяжелых формах бронхиальной астмы с неконтролируемым течением. Здесь особую опасность представляют пробежки на холодном воздухе или в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха.

«Бег противопоказан при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) III–IV степени. При диагностике этой патологии пульмонологи применяют показатель ОФВ1 — объем форсированного выдоха за первую секунду. При III–IV стадиях заболевания он составляет 50–30% от нормы. Иными словами, такие пациенты испытывают выраженное затруднение при выдохе воздуха. Одышка возникает у них даже на фоне легких нагрузок, а при интенсивных упражнениях возможны боль в груди, резкое ощущение нехватки воздуха и сильные приступы кашля», — сказала врач «Газете.Ru».

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