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Названы главные полезные свойства куриной печени

Wellness Pulse: биотин в куриной печени помогает укреплять ногти и волосы
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Global Look Press

Куриная печень является «рекордсменом» по содержанию биотина (витамина B7), необходимого для здоровья кожи, волос, ногтей и нервной системы. Об этом изданию Wellness Pulse рассказала Сандра Вигелене, диетолог и эксперт в области глобального питания из колледжа VIA при Орхусском университете в Дании.

Биотин является водорастворимым витамином, который играет ключевую роль во многих важнейших функциях организма.

«Как и другие витамины группы B, это незаменимое питательное вещество помогает преобразовывать пищу в энергию, особенно при метаболизме жирных кислот, глюкозы и аминокислот. Поскольку организм не может его вырабатывать, мы ежедневно получаем биотин с пищей», — объяснила эксперт.

Специалист ответила, что витамин B7 также поддерживает работу нервной системы. Кроме того, он часто используется для улучшения состояния ногтей, кожи и волос, что делает его популярным ингредиентом во многих пищевых добавках. По словам врача, дефицит биотина встречается довольно редко. Однако он может возникнуть у людей с алкогольной зависимостью, кормящих и беременных женщин.

Биотином богаты яйца, соя, говяжья печень, лосось, авокадо, свинина и крупные шампиньоны (портобелло). Однако «рекордсменом» по содержанию этого вещества является куриная печень. Количество биотина на порцию (75 г) продукта может достигать 138 мкг (460% суточной нормы).

По словам доктора Вигелене, включение такой пищи в рацион поможет предотвратить ломкость ногтей, истончение волос и кожную сыпь, а также снизить риск развития нервных нарушений. Предполагается, что длительное применение антибиотиков может увеличить риск дефицита биотина, поэтому при таком лечении продукты с витамином B7 нужно есть чаще.

Ранее врач рассказал, почему витамин С не помогает при простуде.

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