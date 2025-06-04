Опасный патоген угрожает городским деревьям, выяснили ученые

Деревья в городах играют важную роль: они очищают воздух, снижают температуру за счет тени и испарения влаги, а также делают городскую среду более красивой и благоприятной для жизни. Однако международная команда ученых выяснила, что распространенный растительный патоген Phytophthora (фитофтора) может серьезно влиять на здоровье городских деревьев, особенно лип.

Работа опубликована в журнале Plant-Environment Interactions (PEI).

Исследователи использовали специальные датчики, чтобы отслеживать, как зараженные деревья используют воду и растут. Выяснилось, что у пораженных фитофторой лип замедляется рост ствола и снижается водопотребление. Однако при этом некоторые деревья продолжали выполнять важные функции — они охлаждали воздух и поддерживали зеленую инфраструктуру даже во время аномальной жары в Великобритании летом 2022 года.

По словам доктора Элеоноры Абсалом из Университета Шеффилда, эти результаты подчеркивают сложность выбора, с которым сталкиваются городские власти и экологи: с одной стороны, нужно предотвращать распространение болезней, с другой — сохранять зрелые деревья, которые даже в ослабленном состоянии приносят ощутимую пользу городу.

Исследование показывает, что не всегда стоит спешить с вырубкой заболевших деревьев. По мнению ученых, понимание того, как болезни влияют на функции городских насаждений, особенно в условиях изменения климата, может помочь создавать более устойчивые и живые городские экосистемы.

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