Ученые выяснили, какие растения больше привлекают пчел

Однолетние цветочные смеси, которые часто высаживают в садах и парках ради красоты, не всегда приносят пользу пчелам и другим опылителям. Международная команда ученых выяснила, какие растения действительно привлекают большое разнообразие насекомых. Работа опубликована в журнале Plants People Planet (PPP).

Ученые проанализировали 447 научных работ о взаимодействии растений и насекомых, а затем провели полевые испытания популярных цветочных смесей. Они обращали внимание на то, какие цветы чаще всего посещают пчелы и журчалки (насекомые, похожие на ос). На основе этих данных были разработаны новые экспериментальные смеси — и ученые проверили не только, насколько они полезны для опылителей, но и как они выглядят для людей.

Выяснилось, что смеси, содержащие как местные, так и неместные виды цветов, не только лучше приживаются и дольше цветут, но и привлекают больше насекомых. Кроме того, такие цветы показались людям особенно красивыми.

Исследователи рекомендовали включать в «дружественные опылителям» смеси следующие растения: например, тысячелистник (Achillea millefolium), василек синий (Centaurea cyanus), мак (Papaver rhoeas), горчица полевая (Sinapis arvensis), а также популярные декоративные виды, такие как космея (Cosmos bipinnatus) и фацелия (Phacelia tanacetifolia).

Авторы работы подчеркивают, что такие смеси не только украшают городские пространства, но и играют важную роль в поддержке биоразнообразия, особенно в условиях сокращающихся естественных мест обитания для опылителей.

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