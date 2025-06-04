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Жесткие диеты могут вызывать депрессию, доказали ученые

BMJ: сильное ограничение калорийности рациона может вызывать депрессию
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Depositphotos

Соблюдение низкокалорийной диеты повышает вероятность возникновения симптомов депрессии. К такому выводу пришли ученые из Университета Торонто. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health.

Исследование было основано на данных 28 тысяч взрослых добровольцев, ранее принимавших участие в Национальном исследовании здоровья и питания США. Испытуемых разделили на группы в зависимости от характера питания. Оказалось, что те, кто придерживался диеты с сильным ограничением калорий, чаще страдали от психоэмоциональных нарушений. Особому риску были подвержены мужчины и люди с избыточным весом.

Жесткие диеты диеты также были связаны с усилением когнитивно-аффективных проявлений — например, нарушением эмоционального фона и негативными мыслями. Ограничение отдельных питательных веществ (таких как жиры или углеводы) чаще сопровождалось соматическими симптомами: тревожностью, напряжением и беспокойством.

По словам ученых, новые данные идут вразрез с более ранними исследованиями, согласно которым низкокалорийная диета способствует улучшению психического здоровья. Как поясняют авторы, прежние выводы основывались на клинических испытаниях, в которых участники получали сбалансированное и тщательно спланированное питание под контролем специалистов. В реальной жизни худеющие нередко сталкиваются с дефицитом важных веществ, что может негативно сказываться на их психоэмоциональном состоянии.

Ранее ученые выяснили, насколько точно фитнес-часы измеряют показатели здоровья.

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