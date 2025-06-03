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Наука
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Масштабы пьянства в птичьем мире поразили ученых

EEP: большинство видов птиц потребляют алкоголь естественного брожения
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Raquel Cunha/Reuters

Американские ученые из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили, что большинство видов птиц регулярно употребляют алкоголь, полученный путем естественной ферментации. Исследование опубликовано в научном журнале Ecological and Evolutionary Physiology (EEP).

Авторы выдвинули гипотезу, что обнаружение и уровни побочного продукта метаболизма алкоголя, называемого этилглюкуронидом (ЭтГ), будут различаться у видов с различной пищевой специализацией, в частности, предполагая, что нектароядные и плодоядные будут иметь более высокие уровни ЭтГ, чем другие пищевые группы.

Этилглюкуронид остается в организме после распада алкоголя. Используя химический анализ, ученые проверили образцы перьев и печени 17 видов птиц.

Как и ожидалось, в перьях колибри (т. е. птиц, питающихся преимущественно нектаром) часто обнаруживается ЭтГ, что позволяет предположить, что богатая сахаром пища, такая как нектар, может подвергаться брожению и вырабатывать этанол.

Однако ЭтГ также присутствовал у птиц с другими диетами, такими как семена, насекомые и даже другие животные.

Опьянение птиц может снизить выживаемость и репродуктивный успех, включая, помимо прочего, повышенный риск нападения хищников из-за ухудшения летных характеристик, а также травмы или гибель из-за случайных столкновений во время полета.

Ранее ученые выяснили, что алкоголь делает самцов мух более сексуальными.

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