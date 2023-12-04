Ученые рассказали о неожиданных последствиях вдыхания загрязненного воздуха беременными

Исследователи из Фуданьского университета в Китае обнаружили, что вдыхание беременными женщинами воздуха, загрязненного частицами PM2,5, связано с более низкими показателями интеллекта у их детей. Результаты опубликованы в журнале Ecotoxicology and Environmental Safety (EES).

PM2,5 — это твердые частицы диаметром 2,5 микрометра или меньше, которые загрязняют воздух. Они образуются в процессе горения, промышленной деятельности, работы автотранспорта. Частицы PM2,5 состоят из смеси более чем 50 химических компонентов, наиболее распространенными из которых являются аммоний, сульфаты, нитраты, органический углерод, почвенная пыль и сажа.

Чтобы выяснить, как вдыхание этих частиц влияет на плод во время беременности, ученые провели эксперимент с участием 1292 женщин. Уровни воздействия частиц PM2,5 оценили с помощью статистического моделирования на основе спутниковых измерений оптической глубины. Эти измерения показывают концентрацию и распределение соединений в атмосфере на определенной территории. Для сбора данных об интеллектуальных способностях детей исследователи посещали дома участниц, когда им было 6 месяцев, а затем в возрасте года, четырех и шести лет. Оценка проводилась с помощью теста Векслера — он является одним из самых популярных для исследования интеллекта в западных странах. Тестирование отражает показатели перцептивного мышления, вербального понимания и общего уровня интеллекта.

Результаты показали, что дети, чьи матери подвергались меньшему воздействию частиц PM2,5 в течение первого триместра беременности, как правило, имели более высокие показатели перцептивного мышления. Вдыхание большого количества воздуха, загрязненного этими частицами, было связано с более низким уровнем общего интеллекта. Тем не менее воздействие частиц PM2,5 во втором и третьем триместрах беременности не влияло на умственные способности детей.

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