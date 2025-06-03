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Наука
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Астрономы нашли потенциально обитаемую суперземлю новым методом

NatAstro: изучение гравитационных аномалий выявило неизвестную экзопланету
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Nazarii_Neshcherenskyi/Shutterstock/FOTODOM

Международная команда ученых под руководством Юньнаньской обсерватории Китайской академии наук совершила прорыв в поисках жизни за пределами Солнечной системы. С помощью инновационного метода изменения времени прохождения (TTV) они обнаружили экзопланету Kepler-725c — суперземлю массой в 10 раз больше нашей планеты, расположенную в обитаемой зоне солнцеподобной звезды. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

Традиционные способы обнаружения экзопланет — метод транзита и измерение лучевой скорости — имеют существенные ограничения. Они либо требуют точного совпадения орбиты планеты с линией наблюдения, либо сталкиваются со сложностями при обнаружении слабых сигналов от маломассивных тел.

Метод TTV, впервые примененный для такого открытия, анализирует гравитационное влияние скрытой планеты на движение ее соседа по системе. В данном случае ученые изучали отклонения в транзитах газового гиганта Kepler-725b, что позволило выявить ранее невидимую Kepler-725c.

Обнаруженная суперземля обращается вокруг звезды Kepler-725 (тип G9V) с периодом 207,5 дней. Она получает в 1,4 раза больше излучения, чем Земля, и часть ее орбиты проходит в зоне, где возможно существование жидкой воды — ключевого условия для жизни.

Хотя сама Kepler-725c, вероятно, представляет собой мини-нептун, а не каменистую планету, это открытие демонстрирует эффективность нового метода для поиска потенциально обитаемых миров.

Ранее астрономы открыли две новые экзопланеты у солнцеподобной звезды.

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