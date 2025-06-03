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Физики создали «самую маленькую скрипку в мире» тоньше человеческого волоса

LBORO: нанолитография позволила сделать платиновую скрипку длиной 35 микрон
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Loughborough University

Британские физики из Университета Лафборо (LBORO) изготовили микроскопическую скрипку размером всего 35 микрон в длину и 13 микрон в ширину — она уместилась бы на срезе человеческого волоса. Миниатюрный инструмент, созданный из платины, стал демонстрацией возможностей новой системы нанолитографии, которая открывает перспективы для разработки материалов будущего. О достижении сообщается на официальном сайте научного учреждения.

Хотя проект выглядит забавным, его цель — испытать новое оборудование для нанопроизводства. Система NanoFrazor, основанная на методе термосканирующей зондовой литографии, позволяет с ювелирной точностью «вырезать» наноструктуры. Это критически важно для исследований в области квантовых вычислений, энергоэффективной электроники и хранения данных.

Процесс изготовления наноскрипки занял несколько месяцев. Сначала на кремниевую пластину нанесли светочувствительный резист. Затем нагретым нанозондом выжгли контуры инструмента, после чего обработали поверхность платиной, сняв лишние слои.

Готовую скрипку можно рассмотреть только под микроскопом, и играть на ней невозможно.

«Мы изучаем, как материалы реагируют на свет, магнетизм и электричество. Это поможет создать технологии нового поколения», — объяснила профессор Келли Моррисон, руководившая инициативой.

Ранее ученые научились делать микроскопические татуировки на живых тихоходках.

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