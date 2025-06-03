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Ученые назвали дешевый продукт, защищающий сердце от болезней

ANS: порция фасоли в день снижает холестерин и риск сердечных заболеваний
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Shutterstock

Американские ученые из Иллинойсского технологического института доказали, что регулярное включение фасоли в рацион снижает риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца и диабет 2 типа. Исследование представили на конференции Американского общества питания (ANS) в Орландо.

Команда обнаружила, что употребление всего одной чашки фасоли в день способствует улучшению уровня холестерина и снижению воспаления.

В 12-недельном исследовании участвовали 72 человека с преддиабетом. У тех, кто ел нут, значительно снизился общий холестерин, а у группы, потреблявшей черную фасоль, уменьшился уровень маркера воспаления — интерлейкина-6. При этом изменений в уровне глюкозы не наблюдалось.

«Люди с преддиабетом часто сталкиваются с нарушением липидного обмена и хроническим воспалением, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Наше исследование подтвердило, что фасоль может быть простым и доступным способом улучшить эти показатели», — пояснила соавтор исследования Морганн Смит.

Ранее ученые нашли у манго два полезных свойства для женского здоровья.

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