Академик Чучалин заявил, что пациентов с постковидным синдромом еще много

Борьба с постковидным синдромом остается актуальной проблемой, которая не получила эффективного решения, рассказал «Газете.Ru» председатель правления Российского респираторного общества, врач-пульмонолог, академик РАН Александр Чучалин.

Постковидный синдром проявляется характерными изменениями со стороны центральной нервной системы. В первую очередь страдает память, нарушается структура сна, человек быстро истощается, испытывает состояние, близкое к депрессии. Он может быть сонливым, но при этом не способен заснуть и полноценно отдохнуть. Серьезные проблемы также касаются периферической нервной системы. Еще одна проблема — поражение органов дыхания. Это проявляется в одышке, которая усиливается при физической нагрузке.

«Постковидный синдром остается актуальной проблемой, которая не получила эффективного решения. Он связан с патологическими изменениями, вызванными вирусной инфекцией, при этом самого вируса может не быть в организме. Но у некоторых пациентов вирус сохраняется. Им тоже нужно помочь, так что постковидный синдром сохраняет свою актуальность, и пациентов, которые от него страдают, еще много. Мы начали активно применять медицинские газы для лечения пациентов, особенно для медицинского персонала, который больше всего страдал от COVID-19. Врачи скорой помощи, реаниматологи и сотрудники инфекционных боксов почти все перенесли инфекцию», – рассказал врач.

По его словам, у пациентов, страдающих постковидным синдромом, наиболее уязвимы мелкие кровеносные сосуды.

«Из-за вирусной атаки гибнут эндотелиальные клетки, которые контролируют кровоток в этих сосудах. С помощью медицинских газов мы можем восполнить дефицит элементов в организме, пока не начнётся процесс регенерации новых клеток и восстановления функций мелких сосудов. Наш метод влияет на два важных патологических процесса: образование микротромбов в мелких сосудах и уменьшение окислительного стресса. Это помогает справиться с последствиями болезни», – заключил академик.

О потенциале применения медицинских газов в клинической практике читайте в интервью Чучалина «Газете.Ru».

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