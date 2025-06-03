Музеи помогут в борьбе с будущими пандемиями, заявили ученые

Коллекции музеев естественной истории, включающие около 3 млрд образцов животных и растений по всему миру, могут сыграть ключевую роль в предотвращении и контроле будущих пандемий. К такому выводу пришли ученые под руководством Коди Томпсона, заведующего коллекцией млекопитающих Музея зоологии Мичиганского университета. Работа опубликована в журнале BioScience.

Музейные коллекции содержат уникальную информацию о распространении патогенов, истории взаимодействия человека и дикой природы, а также об экологических условиях, способствующих «перепрыгиванию» болезней от животных к человеку.

«Такие коллекции — это настоящая капсула времени. У нас есть образцы, собранные сотни лет назад. Это позволяет проследить, как менялось распространение патогенов и их хозяев», — отметил Томпсон.

Работа ученых стала результатом двух научных семинаров, где специалисты из разных областей — от зоологии до информатики — обсудили уроки пандемии COVID-19. Среди участников были эксперты по концепции OneHealth, объединяющей здоровье людей, животных и окружающей среды.

По словам Деборы Пол, соавтора исследования, сейчас особенно важно наладить взаимодействие между музеями, учеными, медиками и представителями общественного здравоохранения. Она подчеркнула необходимость инвестиций в инфраструктуру, оцифровку коллекций, а также подготовку кадров.

«Информация должна быть легко доступна и понятна не только ученым, но и тем, кто занимается мониторингом здоровья на местах. Это позволит быстрее реагировать на потенциальные угрозы», — добавила Пол.

Ученые уверены: объединение усилий международного сообщества может существенно повысить шансы на раннее выявление новых заболеваний и минимизацию их последствий для человечества и мировой экономики.

Ранее ученые выяснили, что вызывает волны эпидемий.