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Наука
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Музеи помогут в борьбе с будущими пандемиями, заявили ученые

BioScience: музейные коллекции помогут в борьбе с пандемиями
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University of Michigan Division of Mammals

Коллекции музеев естественной истории, включающие около 3 млрд образцов животных и растений по всему миру, могут сыграть ключевую роль в предотвращении и контроле будущих пандемий. К такому выводу пришли ученые под руководством Коди Томпсона, заведующего коллекцией млекопитающих Музея зоологии Мичиганского университета. Работа опубликована в журнале BioScience.

Музейные коллекции содержат уникальную информацию о распространении патогенов, истории взаимодействия человека и дикой природы, а также об экологических условиях, способствующих «перепрыгиванию» болезней от животных к человеку.

«Такие коллекции — это настоящая капсула времени. У нас есть образцы, собранные сотни лет назад. Это позволяет проследить, как менялось распространение патогенов и их хозяев», — отметил Томпсон.

Работа ученых стала результатом двух научных семинаров, где специалисты из разных областей — от зоологии до информатики — обсудили уроки пандемии COVID-19. Среди участников были эксперты по концепции OneHealth, объединяющей здоровье людей, животных и окружающей среды.

По словам Деборы Пол, соавтора исследования, сейчас особенно важно наладить взаимодействие между музеями, учеными, медиками и представителями общественного здравоохранения. Она подчеркнула необходимость инвестиций в инфраструктуру, оцифровку коллекций, а также подготовку кадров.

«Информация должна быть легко доступна и понятна не только ученым, но и тем, кто занимается мониторингом здоровья на местах. Это позволит быстрее реагировать на потенциальные угрозы», — добавила Пол.

Ученые уверены: объединение усилий международного сообщества может существенно повысить шансы на раннее выявление новых заболеваний и минимизацию их последствий для человечества и мировой экономики.

Ранее ученые выяснили, что вызывает волны эпидемий.

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