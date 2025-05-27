Ученые выяснили, что вызывает волны эпидемий

Международная команда ученых выяснила, почему вспышки инфекционных заболеваний происходят волнообразно. Оказалось, что именно поведение людей в ответ на информацию об эпидемии может быть ключевым фактором формирования этих волн. Работа опубликована в журнале PNAS Nexus.

Модель учитывает то, как общественность реагирует на новости о распространении болезни, и важную задержку между ростом числа заражений и моментом, когда люди узнают об этом из СМИ или от властей. Пока информация об опасности не дошла до людей, вирус распространяется быстро. Но когда сообщения начинают вызывать тревогу, население начинает использовать меры предосторожности — ношение масок, социальное дистанцирование, избегание массовых мероприятий — и скорость распространения инфекции снижается. Позже, когда угроза кажется позади, меры ослабляются — и волна повторяется.

Таким образом, эти поведенческие «циклы реагирования» создают многоволновую динамику, знакомую нам по таким заболеваниям, как COVID-19.

Авторы подчеркивают, что их модель — упрощенная. В ней не учитываются такие важные аспекты, как тяжесть болезни, экономические ограничения, эпидемическая усталость или снижение интереса СМИ к теме. Тем не менее, даже базовая модель точно воспроизводит поведение эпидемий, наблюдавшееся на ранних этапах пандемии COVID-19 в США.

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