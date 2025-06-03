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Десятки тысяч лет назад в Австралии жили гигантские животные, выяснили ученые

FMS: коллаген помог определить три вида вымерших гигантов, обитавших в Австралии
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Depositphotos

Международная команда ученых изучила белок коллаген, который дольше сохраняется в ископаемых костях. По уникальным фрагментам этого белка — пептидным маркерам — они смогли точно определить три вида вымерших гигантов, когда-то обитавших в Австралии. Это гиппопотамоподобный вомбат, гигантский кенгуру и необычный хищный сумчатый зверь с мощными когтями. Работа опубликована в журнале Frontiers in Mammal Science (FMS).

По словам авторов, такие данные крайне важны: останков древних животных найдено очень мало, особенно на севере Австралии. А ведь именно там, в тропиках, условия чаще всего не позволяют сохранить ДНК. Теперь же появилась возможность распознавать кости даже в этих сложных условиях.

Один из изученных видов, Zygomaturus trilobus, был огромным травоядным — похожим на вомбата размером с бегемота. Другой, Protemnodon mamkurra, — массивный кенгуру, который, возможно, передвигался на четырех лапах. Третий, Palorchestes azael, выглядел особенно странно: с вытянутым носом, длинным языком и огромными когтями. Все они исчезли около 40 тысяч лет назад — как раз в то время, когда на материке появились первые люди.

Новая методика помогает отличить останки этих животных от костей других сумчатых, в том числе тех, что до сих пор обитают в Австралии. Правда, пока не всегда удается определить конкретный вид — но даже узнавание рода дает важную информацию для учёных.

Теперь специалисты надеются создать подобные маркеры и для других знаменитых древних животных Австралии — например, для дипротодона, самого большого сумчатого в истории, и сумчатого льва тилаколео, грозного хищника ледникового периода.

«Использование белков вместо ДНК может значительно расширить наше понимание вымирания мегафауны, особенно в регионах, где ДНК не сохраняется», — отметили авторы.

Ранее ученые выяснили, на что похожи яйца динозавров.

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