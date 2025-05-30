Ученые выяснили, на что похожи яйца динозавров

Международная команда палеонтологов изучила скорлупу яиц динозавров и сделала удивительное открытие: внутренняя структура этих яиц напоминает скорлупу яиц современных крокодилов и черепах. Работа опубликована в журнале Science Advances (SA).

Внутри скорлупы яиц многих животных есть крошечные кристаллические структуры. Основные из них — это первичные структуры, которые растут от мембраны яйца, и вторичные структуры, которые формируются внутри самой скорлупы. Такие вторичные структуры редки у современных птиц, но часто встречаются в окаменелостях яиц динозавров. До сих пор ученые не были уверены, являются ли они результатом живых процессов или возникли уже после окаменения.

С помощью современных микроскопов и анализа кристаллов исследователи сравнили яйца динозавров с яйцами современных птиц, черепах и крокодилов. Оказалось, что вторичные структуры в яйцах динозавров очень похожи на такие же структуры у черепах и крокодилов, а также совпадают по строению с первичными структурами. Это значит, что они действительно образовались при жизни животного, а не появились позже.

Более того, в яйцах динозавров нашли особые каналы и полости, оставшиеся от разложения органических веществ. Такие же особенности наблюдаются в яйцах современных птиц. Все это подтверждает, что вторичные структуры являются естественной частью скорлупы, а не случайным образованием.

Интересно, что такие структуры чаще встречаются у яиц динозавров вроде зауроподов и гадрозавров, но почти отсутствуют у ближайших предков птиц. Это говорит о том, что структура скорлупы со временем эволюционировала.

Учитывая, что похожие структуры есть у крокодилов, черепах и динозавров, ученые предполагают, что либо эти элементы развивались независимо у разных групп, либо у них есть глубокое общее происхождение.

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