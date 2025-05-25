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Легкие начинают стареть раньше, чем считалось ранее, выяснили ученые

The Lancet: ухудшение функции легких начинается после 20-23 лет
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Shutterstock

Исследователи из Барселонского института глобального здоровья (ISGlobal) установили, что ухудшение функции дыхательной системы начинается сразу после достижения ее пика — примерно в 20 лет у женщин и в 23 года у мужчин. Результаты исследования опубликованы в The Lancet Respiratory Medicine.

Ученые проанализировали данные 30 тысяч человек в возрасте от 4 до 82 лет, собранные в восьми масштабных европейских и австралийских исследованиях.

Для оценки состояния легких испытуемых использовалась спирометрия — метод измерения объема воздуха, выдыхаемого за первую секунду после глубокого вдоха (FEV1). Также учитывались факторы риска ослабления дыхательной системы, такие как курение и бронхиальная астма.

До сих пор считалось, что после активного развития до 20–25 лет функция легких стабилизируется и начинает снижаться лишь после сорока. Однако новое исследование показало, что «стабильного» периода не существует: деградация начинается сразу после пиковых значений FEV1.

Особое внимание авторы работы уделили влиянию астмы и курения. У людей с хронической астмой показатели FEV1 достигают максимума раньше и остаются ниже, чем у остальной части населения. Курильщики, в свою очередь, утрачивают здоровье легких быстрее, особенно после 35 лет.

Как отмечает одна из авторов исследования, Роса Фанер, полученные данные подчеркивают важность ранней диагностики. Выявление отклонений в работе легких в молодом возрасте может помочь замедлить развитие хронических респираторных заболеваний и сохранить здоровье дыхательной системы на десятилетия.

Ранее был найден главный ген, защищающий легкие от рубцевания и рака.

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