Открытие археологов в Израиле поставило под сомнение христианскую легенду

Израильские археологи выдвинули новую гипотезу о знаменитой «Пещере Саломеи» в 48 км от Иерусалима. Монументальная гробница I века до н.э., долгое время считавшаяся местом христианского поклонения, возможно, принадлежала представителю династии Ирода Великого. Исследование опубликовано в научном журнале Atiqot.

В византийской период это захоронение стало целью паломников, связанной с «повитухой Иисуса Христа». Здесь нашли сотни глиняных ламп XVIII-IX века, использовавшихся верующими.

Археологи Владик Лифшиц и Нир-Шимшон Паран из Израильского управления древностей предположили, что гробница могла принадлежать Саломее — сестре Ирода Великого или его внучке. Обе исторические фигуры играли важную роль в политике Иудеи I века.

В новом исследовании специалисты отметили, что богато украшенная пещерная усыпальница указывает на захоронение знатного лица. Обнаруженные поблизости руины роскошных вил подтверждают высокий статус их хозяев.

«Архитектурные особенности явно указывают на царское происхождение погребённого. Однако точно идентифицировать личность пока невозможно», — отметил Лифшиц.

Пещеру включили в новый туристический маршрут «Тропа иудейских царей», соединяющий важные археологические памятники центрального Израиля. Ученые продолжают исследования, чтобы найти дополнительные доказательства своей гипотезы.

Ранее археологи нашли в Сирии древнейшие детские погремушки возрастом 4000 лет.