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Врач назвала неочевидный признак проблем со щитовидной железой

Врач Махова: ранние пробуждения могут указывать на патологию щитовидной железы
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Shutterstock

Привычка просыпаться раньше будильника может показаться безобидной, однако в некоторых случаях она сигнализирует об избыточной выработке гормонов щитовидной железы. Об этом «Газете.Ru» рассказала семейный врач Ульяна Махова, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета.

По словам специалиста, если человек регулярно просыпается значительно раньше обычного времени и не может снова заснуть, это может быть связано с гормональными нарушениями.

Особенно стоит насторожиться, если такое состояние сопровождается раздражительностью, усталостью, учащенным сердцебиением, тревожностью, сухостью кожи, ломкостью ногтей и волос, а также потерей веса и дрожью в теле. Подобные симптомы могут быть признаками гипертиреоза — состояния, при котором щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов.

Махова подчеркивает, что важно различать естественные особенности организма и патологические изменения.

«Существует категория людей, чей организм настроен на естественное пробуждение раньше обычного графика. Их называют «жаворонками». Если ранние пробуждения не сопровождаются дискомфортом, человек чувствует себя бодрым в течение дня, испытывает легкий голод до завтрака, быстро восстанавливают энергию и легко адаптируются к новому распорядку дня — коррекции режима не требуется», — рассказала «Газете.Ru» эксперт.

Однако если сон становится прерывистым и не восстанавливает силы, это может указывать на проблемы со здоровьем. Врач уточнила, что нарушение режима сна способно серьезно повлиять на качество жизни — ослабить концентрацию и иммунитет, а также повысить уровень стресса.

При подозрении на сбои в работе щитовидной железы эксперт советует не откладывать визит к эндокринологу. Ранняя диагностика и корректное лечение помогут восстановить гормональный баланс и вернуть полноценный сон.

Ранее были названы диеты, которые могут подорвать здоровье щитовидной железы.

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