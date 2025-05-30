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В Гватемале нашли неизвестный до сих пор город майя возрастом почти 3000 лет

На севере Гватемалы найдены руины 3000-летнего города майя с пирамидами
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Felix Friebe/Sutterstock/FOTODOM

Археологи обнаружили на севере Гватемалы руины города майя возрастом почти 3000 лет, с пирамидами и памятниками, которые указывают на то, что он был важным церемониальным местом. Об этом пишет The Guardian.

Цивилизация майя возникла около 2000 г. до н. э. и достигла своего расцвета между 400 и 900 гг. н. э. на территории современных юга Мексики и Гватемалы, а также в некоторых частях Белиза, Сальвадора и Гондураса.

Город Лос-Абуэлос, что в переводе с испанского означает «Бабушки и дедушки», найден в 21 км от важного археологического памятника Уашактун в северном департаменте Петен в Гватемале. Об этом рассказали в министерстве культуры страны.

Найденные руины датируются примерно 800–500 гг. до н. э. Археологи полагают, что это место было «одним из древнейших и важных церемониальных центров» цивилизации майя в джунглях Петена недалеко от границы с Мексикой.

Город получил свое название от двух человекоподобных скульптур «родовой пары», найденных на этом месте.

В министерстве заявили, что фигурки, датируемые периодом между 500 и 300 годами до н. э., «могут быть связаны с древними ритуальными практиками поклонения предкам».

Город, площадь которого составляет около 16 кв. км, был обнаружен гватемальскими и словацкими археологами в ранее малоисследованных районах парка Уашактун. Они также обнаружили пирамиду высотой 33 метра с фресками и «уникальной системой каналов».

Ранее были раскрыты катастрофические последствия извержения супервулкана около 80 000 лет назад на территории современной Гватемалы.

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