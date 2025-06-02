Разработан метод борьбы с устойчивым к лечению раком

Британские ученые из Университета Ньюкасла выяснили, почему современное и дорогостоящее лечение — иммунотерапия — не работает у большинства пациентов с раком, и нашли способ это исправить. Работа опубликована в журнале Nature Immunology.

Иммунотерапия, или блокада контрольных точек (ICB), помогает «включить» иммунную систему, чтобы она сама уничтожала раковые клетки. Однако более 60% пациентов с солидными (плотными) опухолями не реагируют на такое лечение. При этом препараты стоят очень дорого и часто вызывают тяжелые побочные эффекты.

Ученые обнаружили, что у некоторых пациентов иммунные клетки, которые обычно подавляют воспаление (так называемые Tregs), мешают лечению. Когда на них действует препарат, вместо ожидаемого эффекта рост опухоли может даже ускоряться.

Решение оказалось неожиданно простым: если к стандартной терапии добавить еще одно лекарство — препарат против белка CD30, — лечение становится эффективным. Такой подход уже испытали в США на пациентах с тяжелой формой кожной меланомы, у которых другие методы не помогали. Результаты обнадеживают — продолжительность жизни у некоторых пациентов существенно увеличилась.

«Мы надеемся, что новая комбинация препаратов поможет и при других видах рака — например, при раке легких, кишечника или поджелудочной железы», — отметил автор исследования доктор Шоба Амарнат.

Сейчас ученые продолжают изучать, как можно ещё усилить иммунотерапию и сделать ее эффективной для большего числа больных.

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