Назван простой способ справиться с недержанием мочи

Момент, когда человек приходит домой и вставляет ключ в замочную скважину, у некоторых вызывает не только облегчение, но и внезапное и сильное желание помочиться. Это явление называется «замочным недержанием» (latchkey incontinence), и ученые из Университета Питтсбурга впервые доказали, что с ним можно эффективно бороться с помощью осознанности и мягкой стимуляции мозга. Работа опубликована в журнале Continence.

«Недержание — это серьезная проблема, особенно у пожилых людей. Оно ограничивает свободу, ухудшает качество жизни, приводит к депрессии и изоляции», — отметил ведущий автор исследования Бекки Кларксон, доктор философии, профессор и директор Центра по изучению недержания.

Суть замочного недержания — это условный рефлекс, похожий на тот, что был описан в опытах Павлова: если годами человек бежал в туалет сразу по возвращении домой, то со временем само зрелище двери или звук замка вызывает позывы.

В предыдущей работе ученые уже установили, что при показе изображений триггеров (например, собственной входной двери) активизируется зона мозга, отвечающая за когнитивный контроль — дорсолатеральная префронтальная кора.

На основе этих данных была выдвинута гипотеза: можно «переобучить» мозг, сочетая экспозицию (просмотр триггерных изображений) с практикой осознанности, нацеленной на осознание телесных ощущений, включая сигналы от мочевого пузыря и транскраниальной стимуляцией постоянным током — безопасным методом мягкого воздействия на мозг.

В исследовании участвовала 61 женщина старше 40 лет, страдавшая от ситуативного недержания. Все они прошли четыре коротких сеанса одного из трех типов терапии (майндфулнес, tDCS или их сочетание).

Результаты оказались обнадеживающими: у участниц значительно снизилось ощущение позывов при просмотре триггеров и уменьшилось количество эпизодов недержания.

«Это показывает, что даже без лекарств можно добиться значительного улучшения, — добавила соавтор исследования Синтия Конклин. — И, главное, людям это действительно нравится».

Авторы надеются, что в будущем такие методы можно будет использовать, например, в домах престарелых или даже в виде мобильного приложения — чтобы помочь людям справиться с деликатной, но очень важной проблемой.

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