Названа пищевая добавка, несовместимая с алкоголем

Добавки с мелатонином для улучшения сна нельзя сочетать с алкоголем — эта ошибка может привести к сонливости, головокружению и спутанности сознания, а также проблемам с печенью у некоторых людей. Об этом изданию Welness Pulse рассказал британский нарколог Олалекану Отулане.

Мелатонин — это гормон, который организм естественным образом вырабатывает в ответ на темноту и в соответствии с работой циркадных ритмов. Он вырабатывается шишковидной железой — частью мозга, которая регулирует циклы сна и бодрствования. Добавки с мелатонином содержат синтетический аналог этого соединения, поэтому активно используются для борьбы с легкими нарушениями сна.

Алкоголь, по словам эксперта, может усугубить проблемы со сном. Исследования показывают, что потребление спиртного нарушает длительность и очередность фаз сна, что приводит к кошмарам, частым пробуждениям и апноэ. Эксперт отметил, что добавки с мелатонином не нейтрализуют нарушающее сон действие алкоголя.

«На самом деле, этого сочетания следует избегать. И алкоголь, и мелатонин обладают схожими побочными эффектами — они могут вызвать сонливость, заторможенность, спутанность сознания и головокружение. Есть опасения, что эти побочные эффекты могут усиливаться при совместном приеме, повышая риск падений и нарушений координации», — объяснил врач.

Отмечается, что совместный прием мелатонина с алкоголем может быть опасным для тех, кто подвержен риску нарушений работы печени. В группе риска находятся те, кто страдает алкоголизмом или гепатитом, поскольку и алкоголь, и мелатонин метаболизируются в печени.

Здоровым людям это сочетание не навредит, поскольку этанол и мелатонин метаболизируются разными ферментами. Однако в долгосрочной перспективе привычка «запивать» мелатонин алкоголем может вызвать стресс у печени. По этой причине между поступлением двух этих соединений в организм должно пройти два-три часа.

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