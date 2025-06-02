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Ученые нашли «датчик жажды» в мозге млекопитающих

Neuron: белок TMEM63B управляет желанием пить у людей и животных
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Depositphotos

Китайские ученые из Столичного медицинского университета в Пекине идентифицировали ключевой белок TMEM63B, который отвечает за чувство жажды у млекопитающих. Открытие раскрывает молекулярный механизм, благодаря которому мозг определяет потребность в воде. Исследование опубликовано в научном журнале Neuron.

Белок TMEM63B, расположенный в нейронах субфорникального органа мозга, реагирует на повышение концентрации солей в крови. Когда осмолярность (концентрация ионов и молекул, растворенных в жидкости) становится слишком высокой, белок активирует электрические сигналы, которые создают ощущение жажды и побуждают искать воду.

Эксперименты на мышах показали, что особи с «выключенным» геном TMEM63B теряли способность ощущать жажду. При этом нормальные мыши демонстрировали четкую реакцию на изменения солевого баланса. Кроме того, очищенный белок TMEM63B в лабораторных условиях реагировал на осмотические изменения.

Исследование не только объясняет фундаментальный механизм выживания, но и открывает новые возможности для медицины. Понимание работы «датчика жажды» может помочь в лечении редких генетических нарушений водного баланса, расстройств, связанных с патологической жаждой, а также неврологических заболеваний, влияющих на чувство насыщения жидкостью.

«Наши результаты дают молекулярное объяснение тому, как мозг поддерживает водный гомеостаз», — отметили авторы исследования.

Открытие китайских ученых представляет важный шаг в понимании базовых физиологических процессов, общих для всех млекопитающих, включая человека.

Ранее ученые нашли общий «биологический переключатель», отвечающий за сон и бодрствование живых существ.

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