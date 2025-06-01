Генетик объяснил, почему гены отца и матери наследуются не в равных долях

Дети не наследуют ровно 50% генов от папы и 50% — от мамы. Их распределение зависит от пола ребенка и индивидуальной особенности – генетической копийности. Об этом «Газете.Ru» рассказал генетик, профессор Сибирского федерального и Геттингенского университета, ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Константин Крутовский.

По словам ученого, ребенок действительно получает половину хромосом от матери и половину от отца — по 23 от каждого. Однако если говорить не о хромосомах, а о количестве генов, распределение выходит менее симметричным.

«Дочери получают от отца больше генов, чем сыновья. Это связано с тем, что у девочек две полноценные Х-хромосомы — от отца и матери. Каждая содержит около 1100–1200 генов. А мальчики наследуют от отца маленькую Y-хромосому, на которой всего 200–300 генов, и только одну Х-хромосому — от матери», — пояснил Крутовский.

По словам эксперта, есть и другой особый тип генов — митохондриальные. Они передаются исключительно от матери, поскольку только яйцеклетка несет в себе митохондрии — внутриклеточные «энергостанции». Таких генов немного — всего 37, и их наследуют и сыновья, и дочери, но исключительно по материнской линии.

Еще одна особенность — так называемая копийность генов. У каждого человека может быть разное количество «повторов» одних и тех же генов. Это может оказывать влияние на здоровье и физические особенности.

«Многие гены присутствуют в нескольких копиях. Это сейчас активно изучается. Например, у одного родителя может быть три копии определенного гена, у другого — четыре. И то, и другое может быть нормой. Но иногда избыток копий связан с заболеваниями. Так, дупликация гена PMP22 вызывает синдром Шарко–Мари–Тута, при котором нарушается работа периферических нервов», — рассказал ученый.

Подробнее о популярных мифах о развитии детей — в интервью Крутовского «Газете.Ru».

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