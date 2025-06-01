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В Китае продлили жизнь онкобольным почти вдвое с помощью новой терапии

The Lancet: иммунотерапия CAR-T увеличила срок жизни при раке желудка на 40%
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Shutterstock

Китайские ученые из Онкологического центра Пекинского университета и других научных институтов разработали новую иммунотерапию, существенно продлевающую жизнь онкобольным. Исследование опубликовано в научном журнале The Lancet.

Метод под названием CAR-T использует генетически модифицированные иммунные клетки для борьбы с солидными (твердыми) раковыми опухолями.

Согласно первому в мире рандомизированному исследованию, пациенты с запущенными формами рака желудка и желудочно-пищеводного соединения (ГЭП), получавшие эту терапию, жили в среднем на 40% дольше по сравнению с теми, кто проходил стандартное лечение.

Те, кто получал CAR-T-терапию, прожили в среднем 7,9 месяца против 5,5 месяца при стандартном лечении. Кроме того, у них наблюдалась более длительная ремиссия — 3,3 месяца против 1,8 месяца.

CAR-T-терапия уже доказала свою эффективность против рака крови, но теперь ученые подтвердили ее потенциал в борьбе с солидными опухолями, которые составляют около 90% всех случаев рака, включая рак молочной железы, легких и поджелудочной железы.

Другой эксперимент показал, что CAR-T-клетки могут быть эффективны против глиобластомы — агрессивной опухоли головного мозга. Предварительные данные свидетельствуют о сокращении размеров опухоли и увеличении выживаемости пациентов.

По словам экспертов, CAR-T-терапия может кардинально изменить подход к лечению онкологических заболеваний, предлагая надежду пациентам с ранее неизлечимыми формами рака.

Ранее ученые нашли способ удешевить иммунотерапию рака.

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