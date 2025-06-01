На Солнце заметили огромное пятно-«долгожитель», способное побить вековой рекорд

Наблюдатели за космической погодой с удивлением следят за необычным поведением гигантского солнечного пятна AR 14100, которое уже в третий раз появляется на видимой стороне Солнца. Этот звездный «пенсионер» впервые был замечен 5 апреля под номером AR 14055 и с тех пор продолжает удивлять ученых своей живучестью. Об открытии сообщает портал Spaceweather.

Большинство солнечных пятен существуют не более недели, но AR 14100 демонстрирует исключительную стабильность. В начале мая, когда оно носило обозначение AR 14079, пятно достигло впечатляющих размеров — 140 тыс. км в диаметре (в 11 раз больше Земли). Сейчас оно уменьшилось почти вдвое, но продолжает активно существовать.

Исторический рекорд долгожительства принадлежит солнечному пятну 1919 года, просуществовавшему 134 дня. AR 14100 должно продержаться еще 2-3 месяца, чтобы побить этот показатель.

Солнечные пятна образуются, когда мощные магнитные поля прорываются сквозь поверхность Солнца, создавая относительно холодные области. Сейчас Солнце переживает пик своего 11-летнего цикла активности, что объясняет повышенное количество пятен.

Текущий цикл оказался значительно активнее прогнозов — в августе 2024 года был зафиксирован рекорд: 337 отдельных пятен за сутки. Хотя AR 14100 уже вызвало несколько солнечных вспышек, ученые подчеркивают, что размер пятна не всегда коррелирует с его опасностью для Земли.

Пока AR 14100 продолжает свое медленное путешествие по солнечному диску, ученые с интересом следят, сможет ли это удивительное образование войти в историю космической метеорологии.

Ранее на Солнце произошла вспышка высочайшего класса интенсивности.