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Найден общий провокатор болезни Альцгеймера и эпилепсии

JNT: инсулинорезистентность может связывать болезнь Альцгеймера и эпилепсию
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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Сан-Паулу (USP) в Бразилии выявили потенциальную связь между болезнью Альцгеймера и эпилепсией через механизм инсулинорезистентности в головном мозге. Как сообщается в статье в журнале Journal of Neural Transmission, нарушение чувствительности нейронов к инсулину может играть ключевую роль в развитии обеих патологий.

Болезнь Альцгеймера считается сложным нейродегенеративным заболеванием с множественными причинами. Считается, что накопление бляшек из белка бета-амилоида в первую очередь вызывает разрушение нейронов, ухудшение памяти и внимания. Также важными факторами считаются снижение уровня ацетилхолина, нейровоспаление и гиперфосфорилирование тау-белка, приводящее к формированию патологических клубков в мозге.

Новая гипотеза, выдвинутая бразильскими учеными, предполагает, что мозговая инсулинорезистентность нарушает работу гиппокампа, снижает синаптическую пластичность, ухудшает холинергическую передачу и способствует накоплению токсичных белков. Эти процессы могут происходить даже при отсутствии диабета, подчеркивают исследователи.

В ходе экспериментов ученые вводили крысам стрептозотоцин — вещество, вызывающее модель болезни Альцгеймера. Помимо типичных нейродегенеративных изменений, у животных также фиксировались признаки эпилепсии. Обратная ситуация наблюдалась у крыс WAR, склонных к эпилептическим припадкам: у них обнаружились молекулярные признаки болезни Альцгеймера, включая снижение инсулиновых рецепторов и гиперфосфорилирование тау-белка.

«Наряду с ухудшением памяти, мы увидели повышенную чувствительность к аудиогенным приступам и усиленную нейронную активность в зонах, богатых инсулиновыми рецепторами. Это указывает на то, что инсулинорезистентность может быть связующим звеном между двумя болезнями», — прокомментировали авторы исследования.

Ранее были названы признаки деменции, которые легко упустить из виду.

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