Ученые узнали, когда подъем уровня моря станет большой угрозой для человечества

CEE: уровень моря будет повышаться все быстрее даже при остановке потепления

Британские ученые из Даремского университета выяснили, что повышение уровня мирового океана станет серьезной угрозой для человечества уже во второй половине XXI века — даже если глобальное потепление удастся удержать на отметке 1,5°C. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

По данным специалистов, темпы подъема воды за последние 30 лет удвоились, а к 2100 году могут увеличиться до 1 см в год.

Основными причинами роста уровня океана ученые называют таяние ледников Гренландии и Антарктиды, а также тепловое расширение воды. Спутниковые данные показывают, что ледяные щиты теряют около 400 млрд тонн льда в год — в четыре раза больше, чем 30 лет назад.

Раньше считалось, что критическая точка для Гренландии — потепление на 3°C, но новые данные указывают на 1,5°C. Это особенно тревожно, учитывая, что текущий рост температуры уже достиг 1,2°C по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Анализ древних климатических периодов показывает, что при нынешней концентрации углекислого газа (424 ppm) уровень моря в прошлом был на 10–20 метров выше. Даже 125 тысяч лет назад, когда углерода было меньше (287 ppm), вода поднялась на 2–9 метров.

Уже сейчас около 230 млн человек живут на территориях, находящихся менее чем в метре над уровнем моря, а свыше 1 млрд — в пределах 10 метров. По прогнозам, к 2050 году подъем воды всего на 20 см приведет к ежегодным убыткам от наводнений в $1 трлн в крупнейших прибрежных городах мира.

Эксперты призывают к срочным действиям: без радикального сокращения выбросов и масштабных защитных мер прибрежные города и миллионы людей окажутся под угрозой.

Ранее ученые выяснили, что восстановление ледников после текущего таяния займет не одно столетие.