Ученые добились крупного прорыва в изучении темных страниц древней эволюции человека

Международная группа ученых из Дании, ЮАР, Кении, Испании и других стран совершила прорыв в изучении эволюции человека, проанализировав белковый состав зубной эмали четырех особей Paranthropus robustus — дальних родственников человека, живших 1,2–1,8 млн лет назад в Южной Африке. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Поскольку ДНК в африканских ископаемых старше 20 тыс. лет практически не сохраняется, ученые обратились к палеопротеомике — анализу древних белков. Этот метод позволил изучить аминокислотные последовательности в зубной эмали, которая, в отличие от ДНК, сохраняется миллионы лет.

Анализ принес несколько сенсационных результатов. Во-первых, удалось установить, что две особи были самцами (благодаря обнаружению белка AMELY), а две другие — самками (по белку AMELX). Во-вторых, один из образцов, ранее считавшийся самкой из-за небольших размеров зубов, на самом деле оказался самцом, что ставит под сомнение традиционные методы определения пола по морфологическим признакам.

Но самое интригующее открытие было связано с образцом SK-835. Этот мужской экземпляр генетически значительно отличался от остальных трех особей, что может указывать на принадлежность к другому виду или подвиду Paranthropus.

Обнаруженные различия в аминокислотных последовательностях между особями P. robustus оказались настолько значительными, что ученые рассматривают несколько возможных объяснений. Это могут быть микроэволюционные изменения внутри вида, следы скрещивания с другими гоминидами (такими как Australopithecus или ранние представители рода Homo), либо свидетельство существования ранее неизвестного науке вида.

Как отмечают исследователи, это только начало большого пути. Новый метод открывает беспрецедентные возможности для реконструкции полной картины эволюции человека за последние 6 миллионов лет, проливая свет на самые темные страницы нашей родословной.

Ранее ученые выяснили, что постельные клопы стали первыми паразитами, сопровождающими человека в его поселениях.