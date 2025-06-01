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Астрономы узнали, как гибель старых звезд зажигает новые светила

A&A: ударные волны сверхновых сжимают космический газ, создавая молодые звезды
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X-ray: NASA/CXC/Dublin Inst. Advanced Studies/S. Green et al.; Infrared: NASA/JPL/Spitzer

Международная группа ученых открыла четыре ранее неизвестные группы рассеянных звездных скоплений в Млечном Пути, формирование которых связано с каскадными взрывами сверхновых. Исследование опубликовано в научном журнале Astronomy&Astrophysics (A&A).

Используя точные данные космического телескопа Gaia, астрономы из Китайской академии наук и Гейдельбергского университета (Германия) выявили четыре группы скоплений, имеющих общее происхождение. Особый интерес представляют две группы — G1 и G2, демонстрирующие кольцевую и дугообразную структуру.

«Эти скопления образовались не изолированно, как считалось ранее, а в результате цепной реакции, запущенной взрывами сверхновых», — пояснили авторы исследования.

Ученые нашли четкую зависимость между возрастом скоплений и их удаленностью от предполагаемых мест взрывов. Анализ траекторий 607 пульсаров (остатков сверхновых) подтвердил гипотезу, согласно которой ударные волны от взрывов сверхновых сжимали межзвездный газ, рождая новые поколения светил.

«Это открытие меняет наше понимание того, как взрывы звезд могут запускать процессы рождения новых поколений светил», — отметили авторы.

Ранее ученые нашли в глубинах космоса мощнейшие природные коллайдеры во Вселенной.

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