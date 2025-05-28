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Первые городские паразиты «переехали» с неандертальцами 60 тысяч лет назад, выяснили ученые

BioLetters: постельные клопы «переехали» с неандертальцами 60 тысяч лет назад
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Shutterstock

Группа ученых из Технологического института Вирджинии проследила генетическую историю клопов и обнаружила, что их «городская карьера» началась вместе с первыми людьми, покинувшими пещеры. Одна из линий клопов «перешла» от летучих мышей к неандертальцам около 60 тысяч лет назад — и с тех пор уверенно сопровождает человечество, став, возможно, первым настоящим городским паразитом. Работа опубликована в журнале Biology Letters (BioLetters).

В то время как клопы, оставшиеся с летучими мышами, продолжают сокращать свою численность с последнего ледникового периода (примерно 20 тысяч лет назад), паразиты, выбравшие человека, стали процветать. Используя полные геномные данные, ученые показали: численность «человеческой» линии клопов повторяет демографические волны роста человечества.

«Мы проследили эффективную численность популяции — это показатель, который отражает, сколько особей участвуют в размножении, и он позволяет реконструировать прошлое вида», — пояснила Линдси Майлз, ведущий автор исследования.

Все началось, когда люди около 60 тысяч лет назад вышли из пещер — вместе с ними ушли и клопы, «прихватив» часть популяции, что позже отразилось на их генетическом разнообразии. По мере того как люди начали строить поселения — от Месопотамии до современных мегаполисов — клопы получили идеальные условия для роста, и их популяция резко увеличилась.

Это делает их одними из первых видов, приспособившихся к жизни в урбанизированной среде, что дает ученым важный материал для прогнозов распространения паразитов и инфекций при дальнейшем росте городов.

Интересно, что клопы чуть не исчезли в XX веке после широкого использования инсектицида ДДТ. Однако уже через пять лет после начала обработки они начали восстанавливаться и вырабатывать устойчивость к яду.

Ученые уже обнаружили мутацию, которая может быть связана с этой устойчивостью, и продолжают изучать эволюцию клопов с помощью образцов, собранных за последние 120 лет — вплоть до музейных экземпляров XIX века.

По мнению авторов, работа дает мощную основу для изучения того, как паразиты адаптируются к изменениям в человеческой среде обитания, и может помочь в борьбе с насекомыми, устойчивыми к современным инсектицидам.

Ранее ученые выяснили, что детеныши саранчи рождаются вместе со своим первым обедом.

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