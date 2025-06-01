В России создали передовой материал для защиты дыхания от микробов и загрязнений

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали инновационный фильтрующий материал с бактерицидными свойствами, который обеспечивает почти абсолютную защиту от вредных микроорганизмов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

В основе нового материала — активная угольная ткань, модифицированная наночастицами меди. Такой подход сочетает преимущества двух компонентов: уголь ткань эффективно фильтрует загрязнения благодаря пористой структуре, а медь дает антибактериальный эффект, уничтожая до 98% бактерий и грибков.

Испытания подтвердили высокую эффективность материала как в статических условиях (при контакте с зараженной поверхностью), так и в динамическом режиме (при фильтрации воздушного потока).

Разработка предназначена для использования в средствах индивидуальной защиты и системах очистки воздуха на производствах с особыми требованиями к стерильности.

Технология открывает перспективы для создания более эффективных средств индивидуальной защиты, способных предотвращать профессиональные заболевания у работников медицинской и промышленной сфер.

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