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Российские ученые разработали новые безопасные обезболивающие

В ПНИПУ синтезировали новый класс анальгетиков с низкой токсичностью
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Depositphotos

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) совместно с коллегами из других российских вузов синтезировали новый класс органических соединений с выраженным анальгетическим эффектом и минимальной токсичностью. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

В основе новых веществ лежат производные 3-имино(гидразоно)фуран-2(3H)-она — вещества, известные своей высокой химической активностью и широким спектром биологического действия.

Ученым удалось получить новый класс соединений — N-алкил-4-арил-2-ароилгидразинилиден-4-оксобутанамиды, которые представляют особый интерес для фармацевтики благодаря простоте синтеза и безопасности применения.

Испытания на лабораторных мышах подтвердили высокую эффективность новых соединений. Введенные в дозе 50 мг/кг вещества удваивали время до появления болевой реакции по сравнению с контрольной группой. При этом даже в высоких дозах (1500 мг/кг) соединения не вызывали летальных исходов у животных, что позволило отнести их к IV классу — практически нетоксичным препаратам.

Ранее российские ученые нашли положительный эффект в повреждении костных имплантов.

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