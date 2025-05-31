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Наука
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Ученые создали новый способ искать инопланетян — через статистику

arXiv: существование людей может опровергнуть обитаемость 70% звезд в галактике
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Depositphotos

Американские астрономы из Научного института космических исследований Blue Marble предложили революционный метод оценки пригодности экзопланет для жизни, используя наше собственное существование у желтой звезды как ключевой аргумент. Статья опубликована на портале нерецензированных научных материалов arXiv.

Классический подход к поиску обитаемых планет фокусировался на зонах, где вода может оставаться жидкой. Однако команда предположила принципиально иную методику: если человечество возникло у звезды солнечного типа (желтого карлика), а не у более распространенных красных карликов, это статистически указывает на ограниченную пригодность последних для сложной жизни.

Расчеты показали: если бы системы красных карликов были более чем в восемь раз благоприятнее для жизни, чем солнечные, вероятность нашего появления у желтой звезды составляла бы менее 5%. Этот контринтуитивный вывод заставляет пересмотреть оптимизм относительно обитаемости планет у красных карликов, которые составляют 70% звезд в нашей галактике.

Еще более смелые выводы исследование делает в контексте гипотезы мультивселенной. В сценарии с бесчисленными вселенными, где фундаментальные константы могут различаться, статистический подход становится исключительно мощным инструментом.

Ученые продемонстрировали, что в таком случае ограничения на обитаемость планет-изгоев, водных миров и даже сред с неводной биохимией усиливаются минимум вдесятеро.

Особенно интригует вывод о возможной переоценке уникальности воды для жизни — ее «особые» свойства могут оказаться не столь критичными, если в мультивселенной жизнь стабильно выбирает именно водную среду.

Исследование может кардинально изменить стратегии поиска внеземной жизни, сместив акцент с узкого диапазона «золотых» условий на статистический анализ планетарного разнообразия. В ближайшие годы новые данные телескопов следующего поколения позволят проверить эти смелые предсказания.

Ранее ученые раскрыли тайну происхождения сложной жизни на Земле.

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