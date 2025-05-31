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Ученые раскрыли древнюю историю Антарктиды, скрытую под километрами льда

EPSL: стало известно, как появились древние горы Антарктиды
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Ivan L2000/Shutterstock/FOTODOM

Ученые под руководством Тимоти Полсена из Университета Висконсин-Ошкош и Джеффа Беновица из Университета Колорадо предложили новое понимание формирования массивных Трансантарктических гор — горной цепи, протянувшейся через всю Антарктиду. Эти данные помогут лучше понять, как подледные пейзажи влияли на формирование ледников, покрывающих континент. Работа опубликована в журнале Earth and Planetary Science Letters (EPSL).

Исследователи проанализировали состав минеральных зерен из горных пород, таких как гранит, собранных в Трансантарктических горах.

«В сердце Антарктиды тянется горная цепь длиной 3500 км, с вершинами выше 4500 м, — отметил Полсен. — Сегодня она известна как Трансантарктические горы и играет важную роль: сдерживает ледяной поток с Восточной Антарктиды в сторону моря Росса».

Однако когда и как именно поднялись эти горы — вопрос открытый. Ледяные щиты скрывают древний рельеф, и для учёных важно понять, какие формы рельефа были до появления нынешних ледников и как они повлияли на климат в прошлом.

«Наш анализ показывает, что породы в основании Трансантарктических гор прошли через серию бурных этапов: сначала поднимались, затем разрушались, — рассказал Полсен. — Эти процессы связаны с движением литосферных плит на краях Антарктиды и, возможно, с крупными изменениями климата, в том числе с глобальным оледенением около 300 миллионов лет назад».

Ученые считают, что эти древние процессы могли повлиять на современный ландшафт и на то, как ледники продвигаются и отступают. Это, в свою очередь, связано с изменениями всей климатической системы Земли.

«Мы словно читаем дневник планеты, написанный в минералах и скалах, — добавил Беновиц. — Эти знания помогают нам понять не только прошлое Антарктиды, но и то, как ен подледные ландшафты продолжают влиять на глобальный климат сегодня».

Ранее ученые выяснили, что вызывает трещины на Земле.

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